Израиль не оказал Украине никакой помощи с начала полномасштабной войны с Россией. При этом страна экспортировала оружие в другие государства .

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Ouest-France.

"Я в шоке. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль... Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны", - сказал он.

При этом Зеленский добавил, что не винит лидеров страны.

"Я не виню лидеров. Я констатирую факты: были дискуссии с руководством Израиля, и это не помогло Украине. Можно заметить влияние России на Израиль", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что считает Израиль независимым государством. Президент также сказал, что гражданское общество поддерживает Украину.

"Почему бы не дать нам противовоздушную оборону?" – спросил он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что поддерживает диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, французский лидер помогает Украине и знает о необходимости поставки нового вооружения.

"Хотелось бы более решительных действий со стороны Германии, Турции и США, потому что производителей зенитного оружия мало", - добавил президент.

Напомним, названы сроки масштабных бунтов в россии.

Также сообщалось, что американские аналитики сказали, как мобилизация повлияет на ход войны и что изменится в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об угрозе российских паспортов.