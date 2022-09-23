Израиль не оказал Украине никакой помощи с начала полномасштабной войны с Россией. При этом страна экспортировала оружие в другие государства .
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Ouest-France.
"Я в шоке. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль... Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны", - сказал он.
При этом Зеленский добавил, что не винит лидеров страны.
"Я не виню лидеров. Я констатирую факты: были дискуссии с руководством Израиля, и это не помогло Украине. Можно заметить влияние России на Израиль", - сказал он.
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При этом Зеленский отметил, что считает Израиль независимым государством. Президент также сказал, что гражданское общество поддерживает Украину.
"Почему бы не дать нам противовоздушную оборону?" – спросил он.
Кроме того, Зеленский сообщил, что поддерживает диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, французский лидер помогает Украине и знает о необходимости поставки нового вооружения.
"Хотелось бы более решительных действий со стороны Германии, Турции и США, потому что производителей зенитного оружия мало", - добавил президент.
Напомним, названы сроки масштабных бунтов в россии.
Также сообщалось, что американские аналитики сказали, как мобилизация повлияет на ход войны и что изменится в ближайшее время.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об угрозе российских паспортов.