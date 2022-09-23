Переселенец из Северодонецка в последнее время проживал на территории Черкасского района и изъявлял желание воевать против Украины на стороне вооруженных формирований россии.

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что мужчина в течение августа этого года среди своего окружения высказывал утверждения, заключавшиеся в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Зокрема найбільш кричущими висловлюваннями до прикладку були вислови: У меня украинцы все забрали. Мой долг воевать с ними пока дышу. Пока дышу»; «Хуже фашистов»; «Я скажу [Кадырову], что я ненавижу украинцев, что они шайтаны демоны».

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 130 000 грн.

Досудебное расследование по указанному уголовному производству осуществляется следственным отделом УСБУ в Черкасской области.

Напомним, в Украине была ликвидирована звезда российской пропаганды и его напарник.

Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в России повестки выписывают даже тем, кого уже нет в живых.