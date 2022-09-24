Российский диктатор владимир путин взял на себя стратегическое командование боевыми действиями в Украине и запретил военным рф отступать из Херсона.

Об этом сообщило издание The New York Times.

Как заявили американские официальные лица, путин в последние недели более непосредственно занялся стратегическим планированием войны на Украине, в том числе он отклонил просьбы своих командиров отступить из Херсона.

"Уход из Херсона позволил бы российским военным организованно отступить за Днепр, сохранив технику и спасая жизни солдат. Но такое отступление стало бы еще одним унизительным публичным признанием поражения Путина в войне и принесло бы Украине вторую крупную победу за один месяц", — пишет издание.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что "ситуация в Украине явно динамичная", и хоть еще слишком рано для полной оценки, но лично ему "ясно, что стратегическая инициатива перешла к украинцам".

Херсон был первым крупным городом, захваченным российскими оккупантами во время полномасштабного вторжения, и остается единственной региональной столицей, находящейся под контролем Москвы. Американские чиновники добавили, что возвращение Херсона стало бы большим достижением для президента Украины Владимира Зеленского.

В NYT отмечают, что отказ путина от отвода войск из Херсона также привел к снижению морального духа среди российских военных. Ведь оккупационные войска в основном были отрезаны от своих линий поставок, и считают, что могут остаться один на один с украинскими защитниками.

Напомним, в Украине была ликвидирована звезда российской пропаганды и его напарник.

Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в России повестки выписывают даже тем, кого уже нет в живых.