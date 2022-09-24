В Ровно полицейские разыскивают родителей или родственников малолетнего мальчика.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

2-летнего Ярослава, так представился мальчик полицейским, привезла в Ровенское райуправление полиции жительница Ровно, около 17:30 сегодня, 24 сентября.

На улице Мицкевича она увидела одетого не по погоде мальчика. Из взрослых никого рядом не было.

Он не смог показать, где живет, так что маленького женщина привезла полицейским.

Мальчик говорит, что его маму зовут Ирина, а папа – Роман. Малолетний сейчас находится в безопасности. Полицейские накормили его, одели тёплые вещи и даже купили игрушки.

Если вы владеете информацией о родителях ребенка, просим позвонить по телефонам 068-351-44-12, 068-677-12-34, или на спецлинию «102».

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