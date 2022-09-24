В Ровно полицейские разыскивают родителей или родственников малолетнего мальчика.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
2-летнего Ярослава, так представился мальчик полицейским, привезла в Ровенское райуправление полиции жительница Ровно, около 17:30 сегодня, 24 сентября.
На улице Мицкевича она увидела одетого не по погоде мальчика. Из взрослых никого рядом не было.
Он не смог показать, где живет, так что маленького женщина привезла полицейским.
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Мальчик говорит, что его маму зовут Ирина, а папа – Роман. Малолетний сейчас находится в безопасности. Полицейские накормили его, одели тёплые вещи и даже купили игрушки.
Если вы владеете информацией о родителях ребенка, просим позвонить по телефонам 068-351-44-12, 068-677-12-34, или на спецлинию «102».
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