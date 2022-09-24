Жители города Херсон, которая с марта 2022 года помогает российским оккупационным войскам наносить ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, с целью запугивания и подавления сопротивления местного населения подозреваемая передала представителям России сведения о 23 людях, представляющих угрозу режиму оккупационных властей. К указанным информатором жителей оккупанты применяли психологическое и физическое влияние.

Подозреваемая также устроилась специалистом в оккупационной администрации, где активно участвует в ее деятельности.

Напомним, названы сроки масштабных бунтов в россии.

Также сообщалось, что американские аналитики сказали, как мобилизация повлияет на ход войны и что изменится в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об угрозе российских паспортов.