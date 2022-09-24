На празднование иудейского нового года Рош ха-Шана в Умань на Черкасщине прибыло 10 тысяч человек.

Об этом со ссылкой на МВД сообщает издание Украина актуально.



В город продолжают прибывать полные автобусы. Паломники преодолевают по 50 часов, чтобы приехать в Умань.

Празднование еврейского Нового года – Рош ха-Шана в этом году выпадает на 25-27 сентября, и традиционно на днях тысячи хасидов посетят могилу Цадика Раби Нахмана.

Украинские власти призвали хасидов отказаться от празднования в связи с войной, но последние заверили, что верят в ВСУ и будут праздновать. Поскольку авиасообщение с Украиной закрыто, паломникам приходится преодолевать тысячи километров автобусами.

В городе ужесточены меры безопасности. В Умани работают блокпосты, а также с 19 по 30 сентября действует запрет на продажу алкоголя. Чтобы попасть в квартал хасидов, необходимо пройти длительную процедуру проверок.

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