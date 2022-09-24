На днях Украина провела большой обмен пленными с россией, во время которого вернулись домой 215 военнослужащих, преимущественно защитники мариупольской "Азовстали". Однако большинство из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщила глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева в комментарии "Украинской правде" , практически у каждого уволенного украинского защитника наблюдается крайняя степень анорексии.

"Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных", - сказала она.

По словам Толкачевой, вытянутые из плена защитники обессилены и контужены, во многих из них наблюдаются скрытые переломы и обострение хронических болезней.

Всем украинцам предоставляется необходимая медицинская помощь, а многие из них находятся на восстановлении. Часть из них в скором времени отправят на лечение за границу.

Кроме того, государство работает над тем, чтобы как можно быстрее восстановить их документы и банковские счета, на которые они смогут получать причитающиеся им выплаты.

Напомним, в Офисе президента пояснили последствия "мобилизации" в россии и "референдумов" на захваченніх территориях.

Ранее в украинской разведке объяснили, почему всеобщая мобилизация в россии выгодна Украине.

Также сообщалось о гибели российского актера, который поддерживал путинскую войну против Украины и ехал к оккупантам с помощью.