В течение боевого дня врагом нанесены 4 авиационных удара по позициям наших войск вдоль линии столкновения на южном фронте.

В ответ нашей авиацией отработано пять ударов по двум вражеским системам противовоздушной обороны в Херсонском и Каховском районах, по трем районам сосредоточения вооружения и техники на Бериславщине. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения в сутки выполнили 266 огневых задач, в том числе усилив огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы, и ослабив вражескую армию на три пункта управления подразделениями вдоль линии фронта, поражено местоположение Росгвардии один из опорных пунктов противника в районе Давыдова Брода.

По подтвержденным результатам оккупационная армия сократилась на 57 рашистов и 30 единиц техники, среди которых 2 гаубицы «Мста-Б» и еще одна 122 мм, самоходная артустановка «Гвоздика» и самоходная гаубица «Акация», реактивная система залпового огня , 2 командно-штабных машины и 19 единиц другой авто-бронетехники.

Кроме того, враг продолжает воздушную разведку и попытки атак с помощью беспилотных летательных аппаратов. Два разведчика типа «Орлан-10» уничтожены в Бериславском районе на Херсонщине и в Баштанском на Николаевщине. В соседнем Николаевском районе сбит дрон-камикадзе "Шахид-136".

Также уничтожены три склада вражеских боеприпасов в Баштанском районе Николаевской области, в Херсонском и Бериславском районах Херсонской области.

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