Украина, если это понадобится, может провести мобилизацию, в рамках которой армию можно увеличить на 5,5 млн военнослужащих.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире "Фейгин LIVE" на 213-й день полномасштабной войны рф против Украины.

Политик отметил, что в Украине проживает 40 млн человек, то есть есть мобилизационный потенциал. В случае необходимости в ВСУ могут призвать 5,5 миллиона человек.

"Если нам не хватит людей для обороны, то и у нас будет мобилизация. Еще раз. У нас резервная мобилизация составляет 5,5 млн человек", — пояснил Арестович.

Также, по мнению Арестовича, Запад может помочь Украине вооружить и одеть новых военных.

При этом в случае необходимости украинских студентов также могут мобилизовать в ВСУ. Уже сейчас обучающихся за рубежом студентов перестали отпускать из Украины. Советник ОП подчеркнул, что сейчас на кону стоит вопрос существования украинской нации.

"Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может произойти такое, что пойдут вообще все или очень многие. Если в россии мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела или хотите решить свои личные проблемы с обучением в Сорбонне или Оксфорде?", - добавил Арестович.

Напомним, названы сроки масштабных бунтов в россии.

Также сообщалось, что американские аналитики сказали, как мобилизация повлияет на ход войны и что изменится в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об угрозе российских паспортов.