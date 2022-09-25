Утром в воскресенье, 25 сентября, в центре временно оккупированного Херсона прогремел взрыв в здании гостиницы, где проживали россияне и коллаборанты.

Как сообщают российские СМИ, в результате взрыва погиб экс-депутат Верховной Рады и коллаборант Алексей Журавко, а также его охранник.

Прилет произошел в 05:30 утра. Взрыв в гостинице "Плей" разрушил этаж, где жили российские пропагандисты RT, но они, к сожалению, не пострадали.

Погибший экс-нардеп Журавко представлял "Партию регионов" в 5 и 6 созывах парламента. в 2014 году переехал в россию, однако в 2022 году вернулся в Херсон и начал сотрудничать с оккупантами.

Ранее оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ поразили местонахождение Росгвардии в Херсоне, а также подавили один из опорных пунктов противника в районе Давыдова Брода.

По подтвержденным результатам за прошедшие сутки только на южном фронте оккупационная армия сократилась на 57 рашистов и 30 единиц техники, среди которых 2 гаубицы «Мста-Б» и еще одна 122-х мм, самоходная артустановка «Гвоздика» и самоходная гаубица «Акация», реактивная система залпового огня «Град», 2 командно-штабных машины и 19 единиц другой автобронетехники.

Напомним, названы сроки масштабных бунтов в россии.

Также сообщалось, что американские аналитики сказали, как мобилизация повлияет на ход войны и что изменится в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об угрозе российских паспортов.