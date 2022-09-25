Как сообщают российские СМИ, в результате взрыва погиб экс-депутат Верховной Рады и коллаборант Алексей Журавко, а также его охранник.
Прилет произошел в 05:30 утра. Взрыв в гостинице "Плей" разрушил этаж, где жили российские пропагандисты RT, но они, к сожалению, не пострадали.
Погибший экс-нардеп Журавко представлял "Партию регионов" в 5 и 6 созывах парламента. в 2014 году переехал в россию, однако в 2022 году вернулся в Херсон и начал сотрудничать с оккупантами.
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Ранее оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ поразили местонахождение Росгвардии в Херсоне, а также подавили один из опорных пунктов противника в районе Давыдова Брода.
По подтвержденным результатам за прошедшие сутки только на южном фронте оккупационная армия сократилась на 57 рашистов и 30 единиц техники, среди которых 2 гаубицы «Мста-Б» и еще одна 122-х мм, самоходная артустановка «Гвоздика» и самоходная гаубица «Акация», реактивная система залпового огня «Град», 2 командно-штабных машины и 19 единиц другой автобронетехники.
Напомним, названы сроки масштабных бунтов в россии.
Также сообщалось, что американские аналитики сказали, как мобилизация повлияет на ход войны и что изменится в ближайшее время.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об угрозе российских паспортов.