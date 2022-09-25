В субботу, 24 сентября, на заседании Генассамблеи ООН, рассказывая о псевдореферендумах на оккупированных территориях Украины, глава МИД страны-агрессора сергей лавров, перечисляя захваченные украинские регионы, первой из областей назвал Лаосскую. Оговорку министра транслировали в прямом эфире.
"Сейчас Запад закатил истерику из-за референдумов, которые проходят в Лаосской... и... в... Луганской области...", - запирался лавров, читая с бумажки.
Также российский министр в перечне областей, в которых оккупанты проводят свои псевдореферендумы, кроме Донецкой, назвал также Харьковскую (очевидно, перепутав ее с Херсонской) и не без труда произнес название Запорожской области, сначала обозвав ее Запорожной.
Псевдореферендумы, которые проходят в оккупированных областях Украины, лавров цинично назвал реакцией на призыв президента Украины Владимира Зеленского к россиянам "убираться из Украины".
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Мобилизация в Украине, в ОП предупредили, что могут призвать 5,5 млн людей: "У нас резервная..."
"Ирану этого просто так не простят": эксперт рассказал о реакции Запада на атаку дронов в Украине
Дочь Поляковой затронула языковой вопрос, разгневав украинцев: "Вам же неудобно..."
"Эта одежда никогда не выйдет из моды": Ефросинина показала вещи, которые должны быть в гардеробе
Представитель путинского МИД также заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции рф.
Напомним, названы сроки масштабных бунтов в россии.
Также сообщалось, что американские аналитики сказали, как мобилизация повлияет на ход войны и что изменится в ближайшее время.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об угрозе российских паспортов.