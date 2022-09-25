В своем выступлении в ООН министр иностранных дел россии сергей лавров допустил сразу несколько странных оговорок.

В субботу, 24 сентября, на заседании Генассамблеи ООН, рассказывая о псевдореферендумах на оккупированных территориях Украины, глава МИД страны-агрессора сергей лавров, перечисляя захваченные украинские регионы, первой из областей назвал Лаосскую. Оговорку министра транслировали в прямом эфире.

"Сейчас Запад закатил истерику из-за референдумов, которые проходят в Лаосской... и... в... Луганской области...", - запирался лавров, читая с бумажки.

Также российский министр в перечне областей, в которых оккупанты проводят свои псевдореферендумы, кроме Донецкой, назвал также Харьковскую (очевидно, перепутав ее с Херсонской) и не без труда произнес название Запорожской области, сначала обозвав ее Запорожной.

Псевдореферендумы, которые проходят в оккупированных областях Украины, лавров цинично назвал реакцией на призыв президента Украины Владимира Зеленского к россиянам "убираться из Украины".

Представитель путинского МИД также заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции рф.

Напомним, названы сроки масштабных бунтов в россии.

Также сообщалось, что американские аналитики сказали, как мобилизация повлияет на ход войны и что изменится в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об угрозе российских паспортов.