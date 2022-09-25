В воскресенье, 25 сентября, в селе Эндирей полиция открыла стрельбу в воздух, чтобы успокоить митингующих. Там люди перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала.

Российский журналист Александр Невзоров, вокруг вручения которому украинского гражданства не утихает скандал, также прокомментировал протесты в Дагестане.

"Ух ты. Это маленькое село Эндирей в Дагестане. Уже автоматные очереди и градус протеста реально адский. Это же очень гордый,злой и непреклонный народ. Вероятно, сегодня на митинге в Махачкале в 15-00 будет ещё лютее и серьезнее. Там назначено на главной площади. И ожидается «весь город». Похоже, там что-то всерьёз «зреет»", — прокомментировал журналист.

В столице Дагестана Махачкале массовый митинг назначен на 15:00.

Ранее протесты против мобилизации оказались эффективными в Чечне. Там рамзан кадыров заявил, что мобилизации в Чечне не будет. Объяснил он это тем, что за время войны в Украине Чечня "перевыполнила план в 3 раза" по отправленным на войну людям.

Напомним, названы сроки масштабных бунтов в россии.

Также сообщалось, что американские аналитики сказали, как мобилизация повлияет на ход войны и что изменится в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об угрозе российских паспортов.