"Мали" был воином Сил специальных операций (ССО). У Героя остался новорожденный сын. О гибели защитника сообщили в соцсетях его собратья.

"При выполнении боевой задачи погиб наш брат, Мали… погиб, освобождая Родные Земли, с оружием в руках, как настоящий воин, как настоящий мужчина! Сказать, что это большая потеря - не сказать ничего! Для всей нашей группы Мали - ЭТО ДУША, это настроение, это бесконечный поток энергии, которым он наполнял всех окружающих! Лучший из нас, элитный военный, специалист по всем направлениям. Это колоссальная потеря для его семьи… жены и грудного сына…", — пишет собрат погибшего героя.

Евгений родился на Полтавщине. Он 5 лет отслужил во Французском иностранном легионе, но после начала полномасштабной войны вернулся в Украину и стал на защиту родины.

Также воин был блогером, на него было подписано более 41 тысячи человек.

"Душа болит так сильно… что кажется, что я уже мертв… Для нас, Мали, с первой секунды знакомства стал Родным, тот самый случай, когда ты вроде бы видишь человека впервые, а такое чувство, что знаешь его с детства! Все вокруг напоминает о нем… все! МАЛИ - везде! МАЛИ - в каждом из нас!", - подчеркнул собрат Евгения.

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