В воскресенье, 25 сентября в Умани в районе паломничества хасид избил женщину.

Об этом сообщает представитель Главного управления Нацполиции области Зоя Волк.

"Один из паломников избил местную жительницу. Женщину госпитализировали в больницу. Также заявитель, который обращался в полицию, просил дополнительно прибыть нескольким нарядам полиции из-за того, что после избиения собралась еще группа хасидов. Сейчас на месте работает полиция. Устанавливают полные обстоятельства происшествия", - рассказала она, добавив, что ЧП произошло около 14.00.

Из-за случившегося ради безопасности женщинам запретили проход в район паломников.

Представитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф области Ирина Назарок рассказала, что в результате избиения женщина потеряла сознание.

Медикам сообщили, что неподалеку от центрального базара хасиды избили женщину и она потеряла сознание", – рассказала она.

Назарок добавила, что по словам самой женщины, во время потасовки между уманчанами и хасидами на ее слова о вызове в полицию - один из хасидов ударил ее по голове металлическим предметом и она потеряла сознание.

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