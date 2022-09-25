Освобожденная из российского плена на 9 месяце беременности военная медикиня и защитница "Азовстали" Марьяна Мамонова в ночь на 25 сентября родила девочку.
Об этом сообщает городской голова Ровно Александр Третьяк в Telegram.
По его данным, дочь Марьяны родилась с весом 3250 граммов и ростом в 57 сантиметров.
"Марианна Мамонова, медик, пленник, которая на этой неделе вернулась домой, родила дочь", - написал Третяк.
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Других деталей пока неизвестно, однако, как рассказала местному изданию генеральный директор КП "Волынское областное территориальное медицинское объединение защиты материнства и детства" Ирина Горавская, мама и младенец находятся в удовлетворительном состоянии.
О своей беременности женщина узнала уже тогда, когда шла полномасштабная война. В то время она находилась в Мариуполе.
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