На фронте защищая Украину от российских оккупантов в бою погибла боец ​​102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области Марьяна с позывным "Квітка".

О гибели храброго военного ВСУ на передовой сообщил ее собрат Тарас Сливчук на странице в Facebook.

Она прожила в Италии 14 лет и после полномасштабного нападения РФ вернулась на родину, чтобы ограждать от врага.

"Квіточка". Не будем забывать, какой ценой нам дается независимость", – написал он.

Лишь несколько дней назад в бригаде рассказывали историю отважной украинки, оставившей жизнь в безопасности за границей, и вернулась в родную страну, чтобы с оружием в руках защищать ее от интервентов.

Напомним, названы сроки масштабных бунтов в россии.

Также сообщалось, что американские аналитики сказали, как мобилизация повлияет на ход войны и что изменится в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об угрозе российских паспортов.