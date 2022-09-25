На фронте защищая Украину от российских оккупантов в бою погибла боец 102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области Марьяна с позывным "Квітка".
О гибели храброго военного ВСУ на передовой сообщил ее собрат Тарас Сливчук на странице в Facebook.
Она прожила в Италии 14 лет и после полномасштабного нападения РФ вернулась на родину, чтобы ограждать от врага.
"Квіточка". Не будем забывать, какой ценой нам дается независимость", – написал он.
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Лишь несколько дней назад в бригаде рассказывали историю отважной украинки, оставившей жизнь в безопасности за границей, и вернулась в родную страну, чтобы с оружием в руках защищать ее от интервентов.
Напомним, названы сроки масштабных бунтов в россии.
Также сообщалось, что американские аналитики сказали, как мобилизация повлияет на ход войны и что изменится в ближайшее время.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об угрозе российских паспортов.