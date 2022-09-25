Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает CBS .

"Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресса за то, что мы получили NASAMS (зенитные ракетные комплексы). Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно", - подчеркнул президент Украины.

NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Напомним, в Украине была ликвидирована звезда российской пропаганды и его напарник.

Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в России повестки выписывают даже тем, кого уже нет в живых.