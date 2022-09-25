Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает CBS .
"Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресса за то, что мы получили NASAMS (зенитные ракетные комплексы). Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно", - подчеркнул президент Украины.
NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.
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