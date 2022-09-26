Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов. По его словам, 300 тысяч россиян могут мобилизовать до ноября или до конца года.
«Хотя Россия почему-то ориентируется на 15 ноября. Есть информация, что якобы до 15 ноября Путин хочет закончить войну. Но в его понимании окончание войны – это когда Украина согласится на переговоры и подпишет капитуляцию на условиях РФ. То есть Украина должна согласиться с потерей территорий, признать их российскими и не вступать в НАТО», – объяснил Жданов возможный план Путина.
Это, по словам Жданова, Путину нужно, чтобы Россия получила возможность подготовиться и совершить повторное нападение и оккупировать уже всю Украину.
Однако, заверил эксперт, люди, которых в Украину пригонит Кремль, погибнут, став жертвами этой войны.
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«Мы стали профессиональной армией западного типа. Подготовка личного состава и оружие отличаются», - подчеркнул Жданов, добавив, что чем больше Путин сюда притащит людей, тем больше у них будет потерь.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, как новомобилизованные мужчины в россии пытаются убить друг друга, еще не успев уехать на фронт.
Также сообщалось, что пародию артиста Квартал 95 на "частичную мобилизацию" оценили даже в россии.
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