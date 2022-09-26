У России не получится собрать миллион людей для мобилизации в короткие сроки, это будет продолжаться до весны.

Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов. По его словам, 300 тысяч россиян могут мобилизовать до ноября или до конца года.

«Хотя Россия почему-то ориентируется на 15 ноября. Есть информация, что якобы до 15 ноября Путин хочет закончить войну. Но в его понимании окончание войны – это когда Украина согласится на переговоры и подпишет капитуляцию на условиях РФ. То есть Украина должна согласиться с потерей территорий, признать их российскими и не вступать в НАТО», – объяснил Жданов возможный план Путина.

Это, по словам Жданова, Путину нужно, чтобы Россия получила возможность подготовиться и совершить повторное нападение и оккупировать уже всю Украину.

Однако, заверил эксперт, люди, которых в Украину пригонит Кремль, погибнут, став жертвами этой войны.

«Мы стали профессиональной армией западного типа. Подготовка личного состава и оружие отличаются», - подчеркнул Жданов, добавив, что чем больше Путин сюда притащит людей, тем больше у них будет потерь.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как новомобилизованные мужчины в россии пытаются убить друг друга, еще не успев уехать на фронт.

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