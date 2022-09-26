В понедельник, 26 сентября, в одном из российских военкоматов устроили стрельбу.

В Иркутской области около часа дня по местному времени молодой парень шесть раз выстрелил в начальника военкомата города Усть-Илимска Александра Елисеева.

Местные сообщают, что стрелок зашёл внутрь здания, сказал: "никто не будет воевать" и, по предварительной информации, выстрелил из обреза.

Очевидец стрельбы рассказал, что в военкомате нет металлоискателя. Документы у призывников тоже никто не проверял - «смотрели повестку, в журнале черканули и проходи. Оружие у него было как из «Брата-2», очень похоже, типа обрез самодельный».

Стрелок задержан. Им оказался 25- летний местный житель Руслан Зинин. Он должен был быть сегодня мобилизован.

По словам очевидцев, Зинин открыл огонь во время инструктажа для призывников — крикнул новобранцам "Сейчас все поедем домой" и снова выстрелил.

Пострадавший военком находится в реанимации, состояние тяжёлое, ему делают операцию.

Напомним, названы сроки масштабных бунтов в россии.

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