На деоккупированной территории Харьковщины обнаружена еще одна пыточная, в которой россияне издевались над украинцами.

Как сообщили в СБУ, пыточную обнаружили в недавно освобожденном от оккупантов селе Липцы на Харьковщине.

Ее рашисты называли «подвалом» и находилась она в помещении, где размещалась так называемая «народная милиция лнр».

«Боевики этой террористической организации и российские военные незаконно удерживали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины и отказывались сотрудничать с врагом. По информации СБУ, рашисты применяли к заключенным жестокие пытки, после чего насильно вывозили их на территорию россии», - говорится в сообщении СБУ.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всего круга лиц, пострадавших от пыток оккупантов, а также всех военных преступников, причастных к издевательству над гражданским населением. Подчеркивается, что все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут впоследствии переданы Международному уголовному суду в Гааге, чтобы ни один военный преступник не ушел от ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что на деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили 10 пыток, шесть из них – в городе Изюм.

Напомним, героиня обороны Мариуполя родила ребенка.

Ранее в украинской разведке объяснили, почему общая мобилизация в россии выгодна Украине.

Также сообщалось о гибели российского актера, поддерживавшего путинскую войну против Украины и ехавшего к оккупантам с помощью.