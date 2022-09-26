В Ижевске в школе №88 «мужчина в черном» убил охранника, прошел дальше и начал стрелять по детям. При стрельбе пострадали как минимум 10 детей. Большая часть из них первоклассники. Шестеро детей погибли.
Дети спасались от пуль, спрыгивая с верхних этажей. Шестеро первоклассников переданы бригадам скорой помощи. У двоих из детей тяжёлые травмы, у четырех — средние. Это либо огнестрельные ранения, либо переломы после прыжков из окон.
Мужчина, открывший стрельбу, носит чёрный плащ. Его лицо — закрыто. Очевидцы говорят, что выстрелы его оружия не похожи на пистолетные.
Стрелок до сих пор не задержан. По предварительной информации, он застрелился в одном из кабинетов на четвертом этаже.
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Судя по фото с места происшествия, у школы скорые, спасатели, полиция и Росгвардия. Часть детей забарикадировалась в кабинетах, часть — смогли эвакуироваться из здания.
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