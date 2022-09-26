Пока в россии продолжается "могилизация", уклоняющиеся пытаются убежать со скоростью света.
Грузия до сих пор впускает россиян, поэтому на границе – фантастическая очередь из автомобилей, информируют росСМИ.
Пункты пропуска работают в режиме 24 на 7. Кроме того, грузинские пограничники находятся в связи с коллегами из Турции, Азербайджана и Армении. Это делают для того, чтобы предотвращать проблемы с трансграничным движением грузов.
Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что пробка достигает уже самого Владикавказа. Некоторые россияне уже пытаются бежать пешком.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Тринчер в откровенном наряде на свадьбе зацепила Мишину и Денисенко из "Крепостной": "Я не могу"
"Я не хочу на войну": истерия в россии набирает обороты, после расстрела военкома новое ЧП
Дагестан охватили масштабные протесты против мобилизации, началась стрельба: "Уже автоматные очереди и..."
Беда случилась с женой "Холостяка" Добрынина, звезда решилась показать лицо: "Нормально так..."
"Поток беглецов от путинской мобилизации на грузинской границе впечатляет. Пробка уже до самого Владикавказа. Некоторые люди убегают пешком",– говорится в сообщении.
Тем временем на границе уже появились силовики ФСБ. Они прибыли в БТРы.
Сначала сообщили, что силовики установят блокпост. Однако впоследствии эту информацию опровергли.
Россияне – напуганы и паникуют. В то же время менять что-то в собственном государстве они до сих пор не собираются. Все надежды – только на бегство. РосСМИ сообщают, что на границе – около 3,5 тысячи автомобилей.
Напомним, названы сроки масштабных бунтов в россии.
Также сообщалось, что американские аналитики сказали, как мобилизация повлияет на ход войны и что изменится в ближайшее время.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об угрозе российских паспортов.