В Германии уволили с работы руководителя подразделения энергетической компании, которое уехало на оккупированные Россией украинские территории и было наблюдателем на псевдореферендуме.

Об этом пишет Spiegel .

Ответственные наблюдательные советы и правление ассоциации уволили управляющего директора поставщика энергии Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) в Гессене Штефана Шаллера после его противоречивой поездки в Украину.

"Это явилось реакцией на его работу как наблюдателя на незаконных российских фиктивных референдумах в Украине", - говорится в сообщении федеральной земли Гессен.

Компания Energie Waldeck-Frankenberg снабжает электроэнергию около 90 000 домохозяйствам.

Шаллер, согласно его частным заявлениям, ездил в Запорожскую область, чтобы участвовать в фиктивных референдумах как "наблюдатель", и таким образом помог придать голосованию видимость легитимности. В частности, кремлевское агентство ТАСС цитировало Шаллера в субботу и он сказал, что его первое впечатление такое, что все "очень хорошо организовано".

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