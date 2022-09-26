В кавказских регионах России вспыхнули новые митинги против мобилизации, начались стычки с полицией.

Как сообщает «Новое время», протест перерос в стычки с правоохранителями в центре Махачкалы.

Очевидцы сообщают, что силовики избивают протестующих, а сотрудники Росгвардии также угрожают журналистам и требуют удалить видео задержаний.

Сообщается о применении слезоточивого газа в Махачкале.

Также сообщается, что протестующих мужчин полицейские буквально вырывают из толпы, однако им этого не дают сделать – люди тут же пытаются освободить своих, вытащив их из автобусов.

Протесты идут и на федеральной дороге в Хасавюрте. Очевидцы рассказывают, что в руках у силовиков видны автоматы. Идут задержания.

Против мобилизации также вышли жители Нальчика в Кабардино-Балкарии.

Отметим, что Махачкала и Хасавюрт — самые населенные города Дагестана.

«На них хоть надежда есть. Единственные не терпилы», «Давайте, горцы, вперед!», «Боритесь за свою жизнь!», «Проще Ростову, Краснодару и прочему югу РФ ехать на Кавказ, поддерживать серьёзные митинги. Чем ждать соплежуев в Москве», - комментируют в Сети кадры протестов.

Напомним, ранее в Сети сообщили о появлении на границе с Грузией военной техники россии.

ФСБ РФ подтвердила, что к пограничному пункту "Верхний Ларс" на границе с Грузией направляется БТР. В ведомстве сообщили, что он нужен не для установки блок-поста, а якобы для того, чтобы обеспечивать порядок на границе, где образовалась многокиллометровая очередь из россиян, пытающихся убежать от путинской мобилизации.

Истерика из-за мобилизации нарастает с каждым днем. Так, в иркутской области 25-летний мужчина стрелял в военкома.

А в Рязани мужчина совершил самоподжог.

Тем временем Александр Лукашенко попытался утешить Путина и осудил россиян.