Украина разумно относится к вопросам мобилизации и не собирается призывать дополнительных людей на фронт.

Об этом сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, передает Укринформ.

Подоляк заявил, что в отличие от россии, Украина – прагматичная страна, которая «смотрит на математику войны», а значит точно знает, где сколько людей должно быть. Учитываются также подготовка и моральное состояние.

"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных", – заверил советник главы ОПУ.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в случае необходимости в ВСУ могут призвать 5,5 миллиона человек.

"Если нам не хватит людей для обороны, то и у нас будет мобилизация. Еще раз. У нас резервная мобилизация составляет 5,5 млн человек", — пояснил Арестович.

Напомним, названы сроки масштабных бунтов в россии.

Также сообщалось, что американские аналитики сказали, как мобилизация повлияет на ход войны и что изменится в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об угрозе российских паспортов.