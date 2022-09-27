После так называемых «референдумов» в него войдут Крым, оккупированные части Херсонской и Запорожской областей, а также «Л/ДНР».

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в Совете Федерации и источник, близкий к правительству аннексированного Крыма.

Возглавить округ может Дмитрий Рогозин, бывший вице-премьер, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Также напомним, что у Рогозин прославился конфликтами с Илоном Маском, который с начала полномасштабного вторжения рф занял сторону Украины.

Со слов источников, близких к администрации президента, решение по назначению Рогозина примут в ближайшее время.

«Надеюсь, его таки отправят покорять Марс на химарсовой ракете», «Когда с космосом не вышло», «Тем быстрее распад этой квазитеррритории произойдёт. Если успеют её создать», «Рогозину подписали смертный приговор под иной формулировкой?», «Вот это заживут!)) Космически!)», «Смешно до слёз, его следовало бы отправить на Луну или Марс, чтобы там «округ» возглавить!», «учитывая рогозинскую эффективность не долго ему существовать», «Увлекательное сафари начинается», «Товарищи инопланетяне, заберите уже его к себе, на опыты», «Чтобы удобнее было сдать?», "Все украдет и продаст", - обсуждают новый возможный пост Рогозина в соцсетях.

Напомним, в связи с объявленной в россии «частичной мобилизации" на горячую линию проекта "Хочу жить" по поводу сдачи в плен возросло количество обращений новомобилизованных россиян. Об этом сообщил представитель разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, обращения на горячую линию поступают даже от тех, кто еще не мобилизован.

"То есть звонят: если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно показаться... Такие случаи есть", - рассказал Юсов.

Также сообщалось, что истерия в России на фоне мобилизации набирает обороты.

Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко во время встречи утешал Путина.

Politeka.net также сообщала, что на деоккупированной территории нашли еще одну пыточную, где рашисты издевались над украинцами.