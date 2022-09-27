Пока тысячи россиян стоят на границе, пытаясь вырваться из страны на фоне «частичной мобилизации» их соотечественники уже записывают видео перед отправкой на фронт.

Так, в Сети появилось видео,на котором «мобик» сообщает, что 29 сентября они будут отправлены в зону боевых действий, в Херсон, при этом никакой подготовки, никаких учений не будет.

«На связи первый танковый полк. Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет, официальные командиры полка подвтердили эту информацию. 29-го у нас отправка предстоит в Херсон. Думайте сами, решайте сами что делать…», - говорит мужчина в российской военной форме на видео.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что «мобики» будут отправлены на фронт только для того, чтобы погибнуть, поэтому время и деньги российское руководство тратить на них не собирается.

«Хотели СССР, кушайте, учите историю. Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка.....», «тупо мясо (( жалко творческих и талантлевых людей которые могли бы построить будущее , теперь свое будущее Россияне на убой ведут , печально. Слава Украине!», «Он ща заплачет», «Карма – она такая», «Пусть сдаются», «Ты только не плач. В Херсон же отправляют, там всё будет быстро», - комментируют пользователи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал российским солдатам, которые будут сдаваться в плен, что Украина будет цивилизованно обращаться с ними, согласно международным конвенциям.

О возможности сдаться напомнил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мобилизированные россияне, которые сдадутся в плен, имеют шанс сохранить жизнь. У всех остальных его не будет», - подчеркнул Ермак в своем телеграм-канале.

Добавим, что представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что мобилизованные россияне массово обращаются на горячую линию "Хочу жить".

Также в Украине создали чат-бот для россиян, которые хотят сдаться в плен.

Напомним, также, что протесты в Дагестане против мобилизации переросли в стычки с полицией.