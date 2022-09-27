Самое время вообще отказываться от термина "русский народ". Стало наконец очевидным, что это образование искусственное.

Об этом говорит украинская писательница Оксана Забужко:

"И вот чего я еще не изношу к белым вискам и скрежету зубовному. Дано: Якутия-Саха, г.Якутск, женщины в знак протеста против мобилизации вышли на площадь с традиционным (музыкально очень красивым, надо сказать!) якутским "ивовым кругом" , что зовется у них "осуохай", - скандируя "Нет геноциду!" (это слышно на всех видео) и поя что-то по-якутски (от бы кто, думаешь, перевел!), - в хорошее время, да здравствует независимая Саха, держим кулаки!

Как это представляют западные СМИ? А вот так: women protests in Russia, Yakutsk, или просто Russian protests. Иногда еще упоминается traditional dance – что, конечно, также отчитывается как Russian. (Точно так 40 лет назад, когда ансамбль Вирского выпускали погарцевать с гопаком в Париже или Нью-Йорке, тамошняя пресса писала об amazing Russian dancers – и бедная наша диаспора знай засыпала редакции письмами протеста). С тех пор прошло несколько исторических эпох - но люди, производящие нарратив, до сих пор ничего не поняли и ничему не научились.

По-моему, самое время вообще отказываться от термина "российских народ" - стало наконец очевидным, что это образование так же искусственно, как ожесточенно конструированная на памяти еще моего поколения "новая историческая общность людей - советский народ", только на полтора столетия старше (от Екатерины начато, которая первой задалась целью "искоренять в малороссиянах развратное мнение, по которому представляют себя народом от местного совершенно отличным" - !!!). Начинаем, наконец, видеть вещи как они есть и называть своими именами: на массовые антивоенные протесты в России вышли – ДАГЕСТАНЦЫ И ЯКУТЫ.

И пусть это станет политическим дебютом этих народов. И пусть по их примеру просыпаются на территории РФ другие "непереваренные". С Богом!".

Также сообщалось, что истерия в России на фоне мобилизации набирает обороты.

Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко во время встречи утешал Путина.

Politeka.net также сообщала, что на деоккупированной территории нашли еще одну пыточную, где рашисты издевались над украинцами.