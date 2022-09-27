На двух из трех ниток российских газопроводов в Балтийском море произошла утечка газа, причины пока не известны.

Власти Дании не исключают, что причиной утечки газа из газопровода Северный поток может быть диверсия. Об этом во вторник, 27 сентября, заявил премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает EUobserver.

"Сложно представить, что это случайность. Мы не можем исключить диверсию, но сейчас слишком рано делать выводы", - сказала она в Польше на открытии трубопровода Baltic Pipe, который соединит норвежскую газовую сеть с Польшей.

В свою очередь Шведский сейсмоцентр сообщил, что в районе утечек газа на «Северных потоках» были зафиксированы мощные подводные взрывы, передает Tagesspiegel.

Из-за прекращения подачи газа через «Северный поток» цена на газ в Европе уже приближается к 1900 долларов за тысячу кубометров.

Как считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, утечка газа на российском газопроводе "Северный поток" - не что иное, как спланированный Россией акт агрессии против Европейского союза.

"Масштабная "утечка газа" из СП-1 – это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность - танки для Украины. Особенно немецкие", - написал он.

Напомним, героиня обороны Мариуполя родила ребенка.

Ранее в украинской разведке объяснили, почему общая мобилизация в россии выгодна Украине.

Также сообщалось о гибели российского актера, поддерживавшего путинскую войну против Украины и ехавшего к оккупантам с помощью.