Российские военные специально запускали в Умань иранские дроны-камикадзе Shahed 136, чтобы атаковать хасидов на празднике начала нового года Рош ха-Шана.

Об этом сообщили источники "Бабеля" в спецслужбах.

Собеседники указывают на сбитие ВСУ более 10 дронов Shahed 136 за последние несколько дней на юге Украины. Часть беспилотников запустили в Умань с территории оккупированного Крыма.

Россияне целились в религиозные объекты хасидов с большим скоплением людей, утверждают разведчики.

Запланированные теракты против граждан Израиля – одно из условий передачи Ираном дронов России, подчеркивают источники.

"Это не первый пример сотрудничества двух террористических стран. Не так давно в Иране сбили украинский гражданский самолет, якобы из-за ошибки. За этим случаем просматриваются интересы Кремля" — заметили работники спецслужб.

Также сообщалось, что истерия в России на фоне мобилизации набирает обороты.

Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко во время встречи утешал Путина.

Politeka.net также сообщала, что на деоккупированной территории нашли еще одну пыточную, где рашисты издевались над украинцами.