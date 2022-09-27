В России женщина донесла на своего бывшего мужчину, скрывавшегося от мобилизации. В ответ уклончивый назвал ее украинкой и заявил, что он готов идти воевать против Украины.
Об этом пишет телеграмм-канал "Осторожно, Москва" .
Жительница города Одинцово в Московской области обратилась в полицию с заявлением, что ее бывший муж скрывается от мобилизации на даче. Она предоставила полиции все его контактные данные и попросила отправить бывшего на войну.
Мужчина заявил, что он якобы не получал повестку и ни от кого не скрывался. Свою бывшую жену муж назвал гражданкой Украины.
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В ответ женщина заявила, что мужчина не выплачивает ей алименты, а она решила отправить его на войну, чтобы лишить родительских прав.
Напомним, стало известно, кому Путин хочет отдать украденные у Украины территории.
Также сообщалось, что на деоккупированных территориях нашли еще одну пыточную.
Кроме того, Politeka.net писала, что на российском вокзале заметили необычную технику.