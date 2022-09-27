Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что задачи по деоккупации Украины и дефрагментации россии будут выполнены в соответствии с планами и графиками.
Об этом Данилов написал в Твиттере.
"Задачи по деоккупации Украины и дефрагментации россии будут выполнены в полном объеме, согласно планам и графикам", - подчеркнул секретарь СНБО.
В то же время Данилов подчеркнул, что "Украина никогда не была против переговоров с рф... по поводу контрибуций и репараций".
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"Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры – тем хуже условия и больше суммы", - отметил секретарь СНБО.
Истерика из-за мобилизации нарастает с каждым днем. Так, в иркутской области 25-летний мужчина стрелял в военкома.
А в Рязани мужчина совершил самоподжог.
Тем временем Александр Лукашенко попытался утешить Путина и осудил россиян.