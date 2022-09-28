Как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, неизвестный мужчина, находясь в вагоне, где рядом сидели две молодые девушки, начал совершать в отношении одной из них действия сексуального характера.
Испуганные подруги начали кричать.
Их крики услышал сотрудник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Вячеслав Дубец, который в этот момент находился на платформе метро на станции Театральная. Услышав крики, он заскочил в вагон и увидел испуганных и заплаканных девушек, указавших на мужчину. Злодей все еще находился в вагоне.
«Она сообщила о том, что незнакомый мужчина в вагоне потайным путем расстегнул ей платье и начал совершать непристойные действия. Когда же она начала кричать и плакать, он ударил ее в живот и сказал, чтобы она молчала» – рассказал полицейский.
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Подозреваемый при задержании сопротивлялся и пытался скрыться, толкнув правоохранителя с лестницы эскалатора. Однако это ему не помогло – правоохранитель догнал нападающего на улице, задержал и доставил в отделение полиции метрополитена.
«Призываем граждан быть внимательными, звать в случае опасности на помощь и сразу сообщать о подозрительных лицах», - обратились правоохранители к украинцам.
Напомним, ранее сообщалось о трагедии в киевском метрополитене.
Кроме того, сообщалось, что дело об избиении девушек своей одноклассницы приняло новый поворот.
Также Politeka.net писала об ужасном убийстве в Киевской области из-за шашлыков.