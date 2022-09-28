Напомним, Евгений Кошевой родился в Харьковской области, а в 1989 году семья переехала в Алчевск в Луганской области, который с 2014 года находится в оккупации. С тех пор актер с друзьями из Луганска не общается и в родных для себя местах не был.
В одном из своих недавних интервью актер рассказывал, что тогда же виделся с отцом в последний раз.
«Это было 16-го апреля. Почему запомнил дату? Потому что тогда в последний раз видел папу. Когда мы выступали в Луганске, то уже были беспорядки возле СБУ, но никто еще не понимал, что будет дальше. Живя на Донбассе, я поверить не мог, что будет происходить та ж*па», - рассказывал Кошевой.
22 апреля у отца Кошевого случился инсульт, а 24 апреля мужчина ушел из жизни. С теми же друзьями, которые остались в Луганске, Кошевой прекратил общение.
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«Те, кто остались, перешли на сторону сепаратистов. Наверное, так было удобно. Никуда не выезжать, никого не защищать и перейти на сторону зла», - говорил Кошевой.
В своем новом интервью Кошевой признался, что знает, что такое разочаровываться в близких родственниках.
«Были разочарования в близких родственниках. Они сейчас там. Но я не хочу конкретизировать. Я знаю, что это будет читать моя мама. И она всегда плачет, когда я об этом так радикально говорю», - признался Кошевой в интервью «КП в Украине».
Звезда «Квартал 95» также рассказал, как жил на парковке после 24 февраля. Малдшая дочь актера так была напугана, что не выходила из бомбоубежища по 3-4 дня.
«Мы ее уговаривали, чтобы она хоть поднялась в квартиру помыться. Она снесла все свои самокаты вниз и целыми днями каталась по подземной парковке. И аппетит у нее приходил тогда, когда наступал комендантский час. То есть днем она ничего не хотела есть. А потом, когда все соседи собираются, каждый что-то приготовил – и тогда просыпался страшный аппетит», - рассказал Кошевой.
По его словам, они спали на парковке в машинах.
«Не только мы, но и много соседей и людей из нашего района», - рассказал Кошевой, добавив, что вцелом они просидели на парковке в бомбоубежище 38 дней.
«Только когда в Киеве уже стало тише, мы поднялись в квартиру. Но было непривычно спать дома. Сначала еще спали с открытыми глазами», - признался артист.
Напомним, Евгения Кошевого зацепила за живое критика из-за ордена от президента.
Также Politeka.net писала, что Кошевой показал, каким был до популярности.