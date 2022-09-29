В Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из России, они должны пополнить дислоцированные в Беларуси подразделения вооруженных сил России.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Главном Управлении Разведки Минобороны

"В результате пополнения, соотношение "опытных" и "молодых" военных должно составить 1 к 5", - сообщают разведчики.

Также отмечается, что для размещения "мобиков" планируется использовать военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Так, под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.

«Соответствующие указания были предоставлены вс рб и местным советам. После увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории беларуси», - сообщили в разведке.

Также известно о планировании усиления за счет техники и вооружения, снятых с хранения на территории россии.

«Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей. Также власти РБ дали указание правоохранительным органам содействовать представителям вс рф в мобилизации российских граждан, которые недавно въехали на территорию страны», - рассказали в ГУРе.

Напомним, ранее в ОП предупредили, что новую Бучу уже никто не пуст.

Также сообщалось, что Путин, возможно, намерен атаковать Украину с территории Беларуси по двум направлениям.

Кроме того, Politeka.net писала, что в кулуарах Кремля называют, сколько действительно собираются мобилизовать россиян, и это не 300 тысяч.