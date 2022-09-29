Протест в столице Республике Тыва Кызыле оказался немногочисленным. По словам очевидцев, высказать протест против отправки мужчин на войну решились несколько десятков женщин.
При этом протест был подавлен быстро и жестко. Правоохранители забирали даже женщин с колясками.
Отметим, что Республика Тыва является родиной министра обороны рф Сергея Шойгу, а также лидером среди всех субъектов россии по количеству подтвержденных случаев гибели солдат в Украине в пересчете на 100 тысяч населения.
«Службу по контракту многие жители всех этих экономически неблагополучных регионов считают одним из самых надежных способов вырваться из нищеты», - сообщали журналисты издания «Медуза».
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Также сообщалось, что еще относсительно недавно, 6 апреля, группу из 34 добровольцев на центральной площади Кызыла торжественно провожали на войну глава республики, духовой оркестр и шеренги детей-юнармейцев с эмблемой Z на груди. Новых добровольцев на украинский фронт провожали уже без торжеств.
«Родились при путине и нефиг ощущать свободу», «Все нормально, бабы ещё нарожают, в Мордоре всё спокойно», «Стыдоба. Это даже для вотчины Шойгу перебор!», «Этой стране уже не помочь ничем, она мертва», "Куда все катится!" - комментируют пользователи соцсетей кадры задержания женщины с ребенком в коляске.
При этом некоторые опубликовали также кадры с парадов ко Дню победы, на которых были замечены женщины с колясками, в виде танков, а также дети в миниатюрной военной форме и пилотках: «Не понимаю, откуда у этих людей недовольство мобилизацией».
Напомним, ранее после объявления "частичной мобилизации" протесты вспыхнули в Дагестане.
Также сообщалось, что после повесток для мужей и сыновей к некоторым в россии быстро пришло прозрение.
Кроме того, Politeka.net писала, что Подоляк сделал важное заявление относительно завершения войны.