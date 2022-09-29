В некоторых населенных пунктах оккупированной Запорожской области украинцев, которые отказывались участвовать в псевдореферендуме, выселяли из дома.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"В отдельных временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские оккупационные администрации прибегали к выселению гражданского населения из собственных домов, именно отказывавшихся голосовать.
Характерным примером принудительного участия населения в так называемых "референдумах" является то, что с 23 по 27 сентября по улицам временно оккупированных украинских городов и поселков передвигались так называемые мобильные группы участковых избирательных комиссий под охраной вооруженных российских военнослужащих, которые, угрожая оружием, вручали всем бюлетени и вносили их в списки участников голосования".
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Маляр назвала "ничтожными" инициированные россией "референдумы" на оккупированных территориях Украины.
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