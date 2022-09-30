ГСЧС запускает в работу систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях, сейчас она покрывает 67% абонентов.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что с 7 по 23 сентября по всей стране проходило тестирование системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях. В эти дни в каждом регионе было отправлено по 8 уведомлений.

«Мы отправляли их, выявляли недостатки, а затем тестировали, как эти недостатки были устранены», – объяснили в ГСЧС.

Также в Службе подчеркнули, что 67% покрытия – это хороший показатель, учитывая скорость настройки. Кроме того, удалось настроить более старые модели телефонов, чтобы они могли принимать сигнал экстренных сообщений. Специалисты работают над тем, чтобы настроить операционные системы старшего поколения – 2015 – 2018 годов.

«Мы призываем жителей обновлять свои оперативные системы, чтобы они поддерживали вводимые новинки. Сейчас мы работаем над тем, чтобы уведомления приходили и на кнопочные телефоны, потому что часть владельцев таких телефонов еще их не получают», – заявил заместитель председателя ГСЧС Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Примуш.

В ГСЧС также заверили, что они не отслеживают местонахождение человека и не собирают его личные данные.

«Система работает по-другому, чем просто смс оповещение. Мы просто отправляем сигнал на базовую станцию, а базовая станция уже отправляет его на телефон», - подчеркнул Прмуш.

Систему экстренного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий запустят в работу с 1 декабря.

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