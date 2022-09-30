Российские захватчики нанесли ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь", - рассказал Старух.

Есть погибшие и раненые, но их количество пока неизвестно.

На месте сейчас работают спасатели, медики, все службы.

Между тем, в телеграмм-каналах уже начали появляться кадры с места атаки, на которых раненые и убить люди лежат на дороге между машинами.

Известно, что среди жертв есть и мелитопольцы.

Также по данным местных пабликов, в городе раздалось более 12 взрывов после объявленной около 07:00 воздушной тревоги.

Ранее, напомним, стало известно о мощном ударе рашистов по Днепру. В результате атаки погиб человек, пылает полсотни автобусов на территории АТП.

Также сообщалось, что российская ракета 29 сентября убила целую семью в Днепре.

Кроме того, в ночь на 30 сентября враг нанес ракетный удар по спальному району Николаева. В результате попадания боеприпаса произошло разрушение верхнего этажа десятиэтажного жилого дома.

«Во всех рядом расположенных зданиях вылетели окна, уничтожено множество балконов. Женщину, которая находилась в доме, заблокировало строительными конструкциями», - рассказали в ГСЧС.

В 03:40 пострадавшая женщина деблокирована из-под завалов и передана медикам.

Напомним, ВСУ загнали оккупантов в "котел" - назван участок фронта.

Также сообщалось, что россияне стерли с лица земли целый населенный пункт.

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