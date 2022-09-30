Все идет к тому, что рано или поздно россияне начнут бунтовать, результатом «частичной мобилизации» станет крах режима.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев в интервью Радио НВ.

«По факту Путин определился с тем, что россия не может победить и что поражение неизбежно. Он пытается просто спасти ситуацию, но все понимают, что так ситуацию не спасти. И что рано или поздно [россияне] начнут бунтовать, к этому сейчас и идет», - заявил Пономарев.

По его словам, российские элиты понимают, что объявление «частичной мобилизации» - это агония.

Оппозиционный политик также подчеркнул, что для возникновения мятежа у элиты должно появиться ощущение неизбежной личной опасности. К ним уже пришло понимание, что «все, кирдык», но влиятельного народного движения еще нет.

«Поэтому все равно многие будут надеяться, что ему удастся переждать, пересидеть какую-то ситуацию, которая сама по себе рассосется», — предположил Пономарев, добавив, что время для мятежа в рф наступит ближе к концу года в начале 2023-го.

Оппозиуионный политик также сообщил, что ему писали «многие люди, представители среднего звена», связанных с российским правительством и бизнесом, которые сначала утверждали, что «нужно переждать», «но сейчас пишут, что он сошел с ума, что это самоубийство и это все, конец».

Напомним, 29 сентября протест против мобилизации прошел на родине министра обороны рф Шойгу, но был быстро подавлен - женщин забирали в автозаки вместе с колясками.

Также сообщалось, зачем Путин готовится перебросить опять войска в Беларусь.

Тем временем ЗСУ взяли оккупантов в "котел" на важном участке фронта.