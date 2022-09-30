На фоне «котла» в районе Лимана Донецкой области заявление Путина об аннексии украинских территорий будет смотреться как фарс.

Об этом заявил украинский политический деятель, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза, комментируя ситуация на этом участке фронта.

«Ок, тепер можно. Уже даже британская разведка опубликовала информацию о том, что Лиман в полном окружении. Скажу больше. Вчера вечером Ямполь был взят, а все попытки россиян контратаковать закончились фиаско. Это котёл, господа. Шикарный котёл. На его фоне выступление Путина будет смотреться, как фарс. Но он и так уже выглядит, как маньяк-террорист, а теперь ещё будет выглядеть, как посмешище…», - написал Береза в своем телеграм-канале, призвав верить в ЗСУ, Залужного и в победу Украины.

Тем временем в российских пабликах сообщают, что связи с подразделениями в Лимане нет, а в Сети появились кадры, как оккупанты пытаются спастись бегством, продираясь сквозь кусты.

По некоторым данным, защитники Украины загнали в "котел" главные силы 20-й общевойсковой армии вс рфв районе Лимана и Ямполя Донецкой области. Они взяли под огневой контроль последнюю трассу поставок оккупантов, а именно Кременная – Лиман, и теперь она перерезана.

Так, украинский журналит Юрий Бутусов опубликовал данные пропагандистов, отметив, что ВСУ могут отомстить рашистам за Иловайск в многократном размере.

"Судя по картам оперативной обстановки от канала "Рыбарь" российской пропаганды, ВСУ добились полного окружения группировки 20-й армии, которая сосредоточила все силы для обороны Лимана и Ямполя. Российское руководство пыталось удержать любой ценой эти два важных города Донецкой области. Причины, очевидно, политические. Однако остановить наступление ВСУ россиянам не удалось», – подчеркнул Бутусов.

В свою очередь военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в российских пабликах заныли после сообщения командира так называемого Русского легиона о том, что Вооруженные Силы Украины прорвали оборону рашистов на дороге Дробышево-Ставки в Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о неизбежности "котла" для оккупантов в районе Лимана.

Также сообщалось, что в рядах российских элит началась паника.

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