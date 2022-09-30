Путин готовится к последнему этапу войны против Украины, в котором он будет шантажировать мир ядерным оружием.

Об этом в интервью изднию «Гордон» сообщил российский оппозиционнымй политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

Комментируя прошедшие фейковые референдумы и говоря о последющих за ним событиях, Гудков подчеркнул, что «у Путина есть план».

«Планы безумные, но они есть. Для чего ему эти "референдумы" нужны? Ну не только для имитации бурной деятельности, чтобы все думали, что что-то решается. Он, конечно, безумен, но он наполовину безумен. Вот одна часть ума у него еще сохранилась, а другая уже пошла вразнос. И вот той частью, которая еще не пошла вразнос, он прекрасно понимает, что "референдум" и последующее, как из ружья, решение органов власти "присоединить" эти территории... У него начинается, типа как он сам себе дает право ядерного шантажа человеческой цивилизации, демократического мира», - пояснил Гудков вероятный ход мыслей лидера Кремля.

Гудков также отметил, что Путин формалист, в которого «на всякую подлость должна быть бумажка», в том числе и для аннексии украинских территорий. И он, отметил полковник ФСБ, сейчас этими бумажками «обкладывается», чтобы «иметь право шантажировать» ядеркой в последнем этапе войны.

И в связи с аннексией захваченных территорий он обозначит, что, мол, это теперь территория россии, где существует концепция: если на нас нападают, если затрагивают наши экзистенциальные интересы, мы теперь имеем полное право применить ядерное оружие.

«И если вы, не дай Бог, будете деоккупировать Херсонскую, Запорожскую и, не дай Бог, Луганскую и Донецкую область, мы шибанем вам ядерным оружием". Вот что, собственно, ожидается, когда будет перемолота армия», - озвучил Гудков ход мысле Путина.

Российский оппозиционер также напомнил, что у Путина около 6-ти тысяч боеголовок различного типа.

Объявленную «частичную мобилизацию» Гудков также называет подготовкой к последнему этапу войны.

«Может быть, он надеется, что все-таки этот этап даст возможность ему заключить мир. У него есть четкий план. У него есть план истощить терпение Украины, истощить терпение всего мира. Зима, перебои с газом, рост цен, какие-то недовольства в странах, выборы-перевыборы...», - пояснил задум путина гудков.

Полковник ФСБ в отставке также подтвердил, что речь идет о трех волнах мобилизации, в рамках которой планируется призвать около миллиона человек, а вовсе не 300 тысяч, как говорил министробороны рф Шойгу.

«Для чего это Путину делать? А у него задача, как я сказал, – истощить терпение» - сказал Гудков.

По словам политика, Путин хочет затянуть войну до предела, чтобы терпение Запада иссякло и принудить Украину к переговорам на своих условиях.

Если же это не получится, опять-таки последует шантаж ядерным оружием.

Напомним, появились подробности и видео "котла" в районе Лимана.

Также сообщалось, что с 1 декабря в Украине заработает система экстренных оповещений населения.

Кроме того, Politeka.net писала, что в рядах российских элит нарастает паника.