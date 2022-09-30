По словам секретаря СНБО, нужно немного подождать, пока в россию начнут возвращаться гробы с мобилизованными.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что объявленная путиным мобилизация приведет россию к катастрофе. По его словам, нужно лишь немного подождать, пока в страну-агрессор начнут возвращаться гробы. Об этом Данилов заявил в эфире программы "Говорит великий Львов".

По его мнению, краха рф следует ожидать, когда россияне начнут получать первые гробы с телами погибших мобилизованных. Чиновник объяснил, что эти погибшие – уже не условные контрактники, а мужчины, которых на убой отправил сам путин.

"Это люди, которых призвал непосредственно путин якобы защищать россию. От кого защищать – непонятно, потому что мы же на их территорию не нападали. Мы находимся на территории нашей страны, мы защищаем ее. Мы осознаем, что вся эта армия останется или там, сюда не дойдет, или они будут утилизированы, как это безупречно делают ВСУ, за что им большое спасибо", – отметил секретарь СНБО.

Данилов также сообщил, что в настоящее время большинство мобилизованных – выходцы из мусульманских регионов рф, в частности, из Татарстана и Дагестана.

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