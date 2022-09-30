На циничное заявление Путина уже отреагировали в Офисе Президента Украины. Так, руководитель ОП Андрей Ермак заверил, что украинские территории будут и дальше освобождаться.
«Мы работаем дальше и освобождаем украинские территории. Но не обращаем внимание на тех, кому пора пить таблетки. Армия работает, Украина – едина. Только вперед», - сообщил Ермак, опубликовав фото радуги.
Напомним, что войска россии не контролируют полностью ни одну из четырех областей Украины, территории которых аннексировали: ни Донецкую, ни Луганскую, ни Херсонскую, ни Запорожскую.
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Момент подписания документов об аннексии.
В своем выступлении Путин призвал Киев «немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров», но заявил, что аннексию территорий Украины обсуждать не будет.
Среди зрителей фарса – российские депутаты, топ-чиновники, главы силовых ведомств, а также марионетки Москвы с оккупированных территорий Украины.
Напомним, полковник ФСБ в отставке рассказал о плане Путина и зачем ему аннексия.
Тем временем появились подробности и видео "котла" для россиян в районе Лимана.
Кроме того, Politeka.net писала, что в рядах российских элит нарастает паника.