Президент рф путин объявил об аннексии территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и призвал Киев «прекратить огонь и сесть за стол переговоров».

На циничное заявление Путина уже отреагировали в Офисе Президента Украины. Так, руководитель ОП Андрей Ермак заверил, что украинские территории будут и дальше освобождаться.

«Мы работаем дальше и освобождаем украинские территории. Но не обращаем внимание на тех, кому пора пить таблетки. Армия работает, Украина – едина. Только вперед», - сообщил Ермак, опубликовав фото радуги.

Напомним, что войска россии не контролируют полностью ни одну из четырех областей Украины, территории которых аннексировали: ни Донецкую, ни Луганскую, ни Херсонскую, ни Запорожскую.

Момент подписания документов об аннексии.

В своем выступлении Путин призвал Киев «немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров», но заявил, что аннексию территорий Украины обсуждать не будет.

Среди зрителей фарса – российские депутаты, топ-чиновники, главы силовых ведомств, а также марионетки Москвы с оккупированных территорий Украины.

Напомним, полковник ФСБ в отставке рассказал о плане Путина и зачем ему аннексия.

Тем временем появились подробности и видео "котла" для россиян в районе Лимана.

Кроме того, Politeka.net писала, что в рядах российских элит нарастает паника.