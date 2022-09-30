Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Об этом он сообщил в соцсети:

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО.

Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия.

Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз.

Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.

Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО".

Зеленький также добавил, что теперь Украина не будет проводить никаких переговоров с россией, пока президентом России является путин.

Отметим, что глава НАТО Столтенберг и генсек ООН Гутерриш сегодня выступят с беспрецедентными заявлениями. Они будут касаться Украины. Выступление в 19:00.

Напомним, ранее в ОП предупредили, что новую Бучу уже никто не пуст.

Также сообщалось, что Путин, возможно, намерен атаковать Украину с территории Беларуси по двум направлениям.

Кроме того, Politeka.net писала, что в кулуарах Кремля называют, сколько действительно собираются мобилизовать россиян, и это не 300 тысяч.