Пока будет продолжаться рассмотрение заявки Украины на вступление в НАТО, Украина предлагает реализовать предложения по гарантиям безопасности согласно Киевскому договору безопасности (Kyiv Security Compact).

Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского.

"Мы понимаем, что это (членство Украины в НАТО, – ред.) нуждается в консенсусе всех членов Альянса. Понимаем, что нужно выйти на такой консенсус. И поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности (Kyiv Security Compact), который разработан и представлен нашим партнерам", – говорится в заявлении.

Отметим, что в этом же заявлении президент сообщил, что Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Напомним, ранее сообщалось о неизбежности "котла" для оккупантов в районе Лимана.

Также сообщалось, что в рядах российских элит началась паника.

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