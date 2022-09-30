Пока будет продолжаться рассмотрение заявки Украины на вступление в НАТО, Украина предлагает реализовать предложения по гарантиям безопасности согласно Киевскому договору безопасности (Kyiv Security Compact).
Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского.
"Мы понимаем, что это (членство Украины в НАТО, – ред.) нуждается в консенсусе всех членов Альянса. Понимаем, что нужно выйти на такой консенсус. И поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности (Kyiv Security Compact), который разработан и представлен нашим партнерам", – говорится в заявлении.
Отметим, что в этом же заявлении президент сообщил, что Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Теперь можно": появились подробности и видео «котла» в районе Лимана, оккупанты в истерике
Система экстренного оповещения украинцев: с какого числа заработает и есть ли угроза для персональных данных
Музыканты "Бумбокс" с Хлывнюком сообщили украинцам печальную новость: "К большому сожалению..."
"Значительный шаг вперед": Эрдоган раскрыл, о чем договорились Украина и рф
Напомним, ранее сообщалось о неизбежности "котла" для оккупантов в районе Лимана.
Также сообщалось, что в рядах российских элит началась паника.
Кроме того, Politeka.net писала, зачем Путин готовится опять перебросить войска в Беларусь.