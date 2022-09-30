В освобожденном поселке Яровая Донецкой области задержан священник Московского патриархата, который призвал местных жителей сотрудничать с российскими оккупантами.

Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. Ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

По данным следствия, в мае 2022 года настоятель "Казанского" прихода Яровой Горловской епархии УПЦ МП вступил в сговор с военными РФ и по их указанию организовал сбор жителей в местном клубе.

Воспользовавшись авторитетом среди крестьян, священник сообщил, что поселок контролируют войска России – и якобы необходимо избрать нового руководителя местных властей для сотрудничества с врагом.

Под влиянием батюшки большинством голосов люди поддержали предложенную кандидатуру оккупационного псевдоголовы.

После освобождения Яровой злоумышленник был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование осуществляется Службой безопасности Украины. В соответствии со статьей ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, которая инкриминируется священнослужителю, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Как известно, Яровая была оккупирована врагом во время полномасштабного вторжения в Украину, 19 сентября Вооруженные силы Украины освободили поселок.

Напомним, появились подробности и видео "котла" в районе Лимана.

Также сообщалось, что с 1 декабря в Украине заработает система экстренных оповещений населения.

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