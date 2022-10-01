Россия, мечтая захватить всю Украину после начала полномасштабного вторжения, рассматривала несколько претендентов на пост президента.

Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью ТСН.

"Возможно, мой ответ вас удивит, но на момент начала войны россия не приняла решения, кого назначить президентом Украины. У них было несколько вариантов, кто должен стать президентом, но финального у них не было", — заявил глава ГУР.

Одним из вариантов был Янукович, которому уже приказали готовиться к возвращению в Киев, однако сам беглый экс-президент этого не хотел.

"Один из самых нелепых, по-моему, — это был вариант возвращения Януковича. Его действительно подготовили для этого. У нас была агентурная информация из его среды, как он готовился. Кстати, он сам не очень обрадовался этому. Но такой вариант был", – рассказал Буданов.

Спикером украинского парламента кремль, вероятно, хотел сделать кума российского диктатора владимира путина Виктора Медведчука. К моменту начала полномасштабной войны он еще не был задержан за госизмену и был народным депутатом Украины.

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