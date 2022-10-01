В Купянском районе Харьковской области обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, в автомобилях погибли 20 человек. На место выехали правоохранители и эксперты. Проводятся следственные действия. Детали выясняются.

"Оккупанты нанесли удары по мирным жителям, которые пытались убежать от обстрелов. Это жестокость, не имеющая оправдания", - подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Напомним, 30 сентября оккупанты также совершили обстрел гуманитарной колонны в Запорожье, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек, а число раненых возросло до 118. Среди погибших два ребенка: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранения получила также трехлетняя девочка. В Запорожье и Запорожской области сегодня объявлен день траура по погибшим в результате вражеских обстрелов.

При этом для обстрела в Запорожье армия рф предположительно использовала ракету противовоздушной обороны большой дальности, не предназначенную для наземных целей, сообщило Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

По данным британцев, применение ракеты ПВО для поражения наземных целей, вероятно, вызвано общим недостатком боеприпасов, а особенно высокоточных ракет большой дальности в российской армии.

Напомним, ВСУ загнали оккупантов в "котел" - назван участок фронта.

Также сообщалось, что россияне стерли с лица земли целый населенный пункт.

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