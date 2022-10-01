В Казахстане, куда, спасаясь от мобилизации, бежали более 100 тыс. граждан РФ, отношение к ним неоднозначно.
Об этом в прямом эфире на телеканале FREEДОМ рассказал казахский продюсер, блоггер и сценарист Арман Шураев.
“У нас есть регионы, которые граждане России считают своими исторически и всегда говорят о том, что после Украины мы обязательно придем к вам. И если бы действительно им удалось за 3 дня взять Киев и за 7 дней всю Украину, то они, конечно же, на следующий день были бы уже в Северном Казахстане”, — объясняет Шураев настороженное отношение казахов к россиянам.
По его словам, за неделю мобилизации в Казахстан прибыло около 100 тыс. россиян, и нет гарантии, что среди них нет агентов российских спецслужб.
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"Это могут быть подготовлены ребята, которые по любой команде могут оказаться на территории любой из военных баз, из военных полигонов, которых очень много на территории Казахстана. Я имею в виду русские базы. И оказаться уже такой силой, которая может в любой момент наделать дел и в нашей стране”, — делится опасениями блоггер.
Он также отмечает, что среди приехавших есть те, кто колеблется с ответами на вопрос: "Чей Крым?".
“На самом деле очень много среди них людей, которые, возможно, опасаются своей жизни. Но вместе с тем они тихо поддерживают сепаратистов в Украине, что в Казахстане. Поэтому и Казахстан на сегодняшний день — это Украина образца 2013 года. У нас тоже очень много сепаратистов и во власти, и среди военных, и вообще среди особенно жителей наших северных и восточных регионов, где преобладает славянское население», – комментирует Шураев.
Напомним, ранее сообщалось о неизбежности "котла" для оккупантов в районе Лимана.
Также сообщалось, что в рядах российских элит началась паника.
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