В Казахстане, куда, спасаясь от мобилизации, бежали более 100 тыс. граждан РФ, отношение к ним неоднозначно.

Об этом в прямом эфире на телеканале FREEДОМ рассказал казахский продюсер, блоггер и сценарист Арман Шураев.

“У нас есть регионы, которые граждане России считают своими исторически и всегда говорят о том, что после Украины мы обязательно придем к вам. И если бы действительно им удалось за 3 дня взять Киев и за 7 дней всю Украину, то они, конечно же, на следующий день были бы уже в Северном Казахстане”, — объясняет Шураев настороженное отношение казахов к россиянам.

По его словам, за неделю мобилизации в Казахстан прибыло около 100 тыс. россиян, и нет гарантии, что среди них нет агентов российских спецслужб.

"Это могут быть подготовлены ребята, которые по любой команде могут оказаться на территории любой из военных баз, из военных полигонов, которых очень много на территории Казахстана. Я имею в виду русские базы. И оказаться уже такой силой, которая может в любой момент наделать дел и в нашей стране”, — делится опасениями блоггер.

Он также отмечает, что среди приехавших есть те, кто колеблется с ответами на вопрос: "Чей Крым?".

“На самом деле очень много среди них людей, которые, возможно, опасаются своей жизни. Но вместе с тем они тихо поддерживают сепаратистов в Украине, что в Казахстане. Поэтому и Казахстан на сегодняшний день — это Украина образца 2013 года. У нас тоже очень много сепаратистов и во власти, и среди военных, и вообще среди особенно жителей наших северных и восточных регионов, где преобладает славянское население», – комментирует Шураев.

Напомним, ранее сообщалось о неизбежности "котла" для оккупантов в районе Лимана.

Также сообщалось, что в рядах российских элит началась паника.

Кроме того, Politeka.net писала, зачем Путин готовится опять перебросить войска в Беларусь.